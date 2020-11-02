"Слуги народа" хотят забрать финансирование из КСУ на образование: в ВР зарегистрировали законопроект
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об ограничении бюджетного финансирования Конституционного Суда Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат из фракции "Слуги народа", автор законопроекта Галина Янченко.
"Зарегистрировали законопроект об изменениях в госбюджет и лишения КСУ бюджетного финансирования к обновлению этого государственного органа", - отметила депутат.
Добавим, что соответствующий документ появился и на сайте ВР. Сейчас текст законопроекта № 4308 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (относительно перенесения бюджетного финансирования из Конституционного Суда Украины на развитие образовательных программ) отсутствует.
Как сообщал УНН, в Раде хотят забрать 109 млн грн с КСУ и отдать Минобразования.