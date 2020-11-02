Содержание судьи КСУ обходится государству в 21 млн грн в год - Янченко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Содержание одного судьи Конституционного Суда Украины обходится бюджета Украины в 21 миллион гривен в год. Об этом после завершения заседания фракции "Слуги народа" заявила нардеп Галина Янченко, передает УНН.
"Хочу вам сказать, что содержание одного судьи Конституционного органа (судьи Конституционного Суда - ред.) обходится государственному бюджету, а именно - налогоплательщикам, в 21 миллион гривен в год", - отметила Янченко.
Также, она рассказала, какими рисками чревато для Украины недавнее решение КСУ.
"И это люди, которые фактически сейчас ставят под сомнение большую часть антикоррупционной реформы. Которые подставляют нас в глазах всего цивилизованного мира. Заслуживают ли они государственного финансирования? На то, чтобы честные люди их содерживали? Ну, есть вопросы к этому", - подытожила нардеп.
Также Янченко рассказала, в каком случае в "Слуге народа" поддержат президентский законопроект о КСУ.
Напомним, что нардеп Галина Янченко сегодня в Верховной Раде зарегистрировала законопроект об ограничении бюджетного финансирования Конституционного Суда Украины.