У “Слузі народу” розповіли, в якому випадку підтримають президентський законопроект про КСУ

“Фракція буде готова підтримати цей законопроєкт, якщо ми не знайдемо інших менш болісних рішень. Що значить “менш болісних”? Це, серед іншого, добровільна відставка голови Конституційного Суду і деяких інших суддів, які приймали рішення, маючи конфлікт інтересів в порушеннях закону”, - заявила депутатка.

Також, Янченко розповіла, скільки часу на засіданні перебував президент Зеленський, та що говорив Глава держави.

“Президент був недовго на фракції. Він фактично представив свої позиції. Також коротко окреслив результати виборів і те, що партія буде робити певні висновки. Можливо, в тому числі, й кадрові висновки за результатами місцевих виборів. Це була коротка доповідь із його боку, і далі він відправився, очевидно, на подальші консультації, перемовини”, - відзначила нардеп.

Також, народна обраниця заявила, що голова КСУ та судді, що підтримали рішення від 27 жовтня, можуть самостійно піти у відставку.

“Депутати не можуть на це по впливати (відставка суддів КСУ — ред.), але це може бути позиція суддів Конституційного Суду. На мою точку зору, Конституційний суд прийняв це рішення з порушенням і духу, і літери закону. Вони підірвали довіру до Конституційного Суду. Єдине, що вони можуть зробити останнього хорошого для цієї країни — просто піти добровільно зі своєї посади й таким чином відновити довіру. Чи зроблять вони це? Час покаже”, - підсумувала Янченко.

Нагадаємо, що нардеп Галина Янченко сьогодні у Верховній Раді зареєструвала законопроект про обмеження бюджетного фінансування Конституційного Суду України.

Додамо, що нардеп від “Слуги народу” заявила, що Рада найближчим часом може призначити двох суддів КСУ.