В "Слуге народа" рассказали, в каком случае поддержат президентский законопроект о КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" готовы будут поддержать законопроект президента Украины Владимира Зеленского, если не найдут "менее мучительных" решений. Об этом после завершения заседания фракции заявила нардеп Галина Янченко, передает УНН.
"Фракция будет готова поддержать этот законопроект, если мы не найдем других менее мучительных решений. Что значит "менее мучительных"? Это, среди прочего, добровольная отставка главы Конституционного Суда и других судей, которые принимали решения, имея конфликт интересов в нарушениях закона", - заявила депутат.
Также, Янченко рассказала, сколько времени на заседании находился президент Зеленский, и что говорил Глава государства.
"Президент был недолго на фракции. Он фактически представил свои позиции. Также кратко очертил результаты выборов и то, что партия будет делать определенные выводы. Возможно, в том числе и кадровые выводы по результатам местных выборов. Это был короткий доклад с его стороны, и дальше он отправился, очевидно, на следующие консультации, переговоры", - отметила нардеп.
Также, народная избранница заявила, что глава КСУ и судьи, которые поддержали решение от 27 октября, могут самостоятельно уйти в отставку.
"Депутаты не могут на это по влиять (отставка судей КСУ - ред.), но это может быть позиция судей Конституционного Суда. На мою точку зрения, Конституционный суд принял это решение с нарушением и духа и буквы закона. Они подорвали доверие к Конституционному суду. Единственное, что они могут сделать последнего хорошего для этой страны - просто уйти добровольно со своего поста и таким образом восстановить доверие. Сделают ли они это? Время покажет", - подытожила Янченко.
Напомним, что нардеп Галина Янченко сегодня в Верховной Раде зарегистрировала законопроект об ограничении бюджетного финансирования Конституционного Суда Украины.
Добавим, что нардеп от "Слуги народа" заявила, что Рада в ближайшее время может назначить двух судей КСУ.