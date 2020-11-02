В "Слуге народа" рассказали, в каком случае поддержат президентский законопроект о КСУ

"Фракция будет готова поддержать этот законопроект, если мы не найдем других менее мучительных решений. Что значит "менее мучительных"? Это, среди прочего, добровольная отставка главы Конституционного Суда и других судей, которые принимали решения, имея конфликт интересов в нарушениях закона", - заявила депутат.

Также, Янченко рассказала, сколько времени на заседании находился президент Зеленский, и что говорил Глава государства.

"Президент был недолго на фракции. Он фактически представил свои позиции. Также кратко очертил результаты выборов и то, что партия будет делать определенные выводы. Возможно, в том числе и кадровые выводы по результатам местных выборов. Это был короткий доклад с его стороны, и дальше он отправился, очевидно, на следующие консультации, переговоры", - отметила нардеп.

Также, народная избранница заявила, что глава КСУ и судьи, которые поддержали решение от 27 октября, могут самостоятельно уйти в отставку.

"Депутаты не могут на это по влиять (отставка судей КСУ - ред.), но это может быть позиция судей Конституционного Суда. На мою точку зрения, Конституционный суд принял это решение с нарушением и духа и буквы закона. Они подорвали доверие к Конституционному суду. Единственное, что они могут сделать последнего хорошего для этой страны - просто уйти добровольно со своего поста и таким образом восстановить доверие. Сделают ли они это? Время покажет", - подытожила Янченко.

Напомним, что нардеп Галина Янченко сегодня в Верховной Раде зарегистрировала законопроект об ограничении бюджетного финансирования Конституционного Суда Украины.

Добавим, что нардеп от "Слуги народа" заявила, что Рада в ближайшее время может назначить двух судей КСУ.