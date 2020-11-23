НАЗК поскаржилося на суддю, який закрив справу на підставі рішення КСУ

"Національне агентство з питань запобігання корупції звернулося зі скаргою до Вищої ради правосуддя на суддю Полтавського апеляційного суду Валентина Томилка, який закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення на підставі Рішення Конституційного Суду України (КСУ) № 13-р/2020", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 6 листопада Полтавський апеляційний суд скасував постанову суду першої інстанції та закрив провадження у справі щодо несвоєчасного подання декларації особою, базуючись на рішенні КСУ.

"Апеляційний суд вважає, що Рішенням КСУ скасовано як кримінальну, так і адміністративну відповідальність за вчинення корупційних діянь", – йдеться в рішенні.

НАЗК наголошує, що суддя прийняв таке рішення без легітимних підстав. Він без належного обґрунтування дійшов висновку, що визнання неконституційною ст. 65 Закону України "Про запобігання корупції" тягне за собою скасування як кримінальної відповідальності, яка була предметом розгляду у Рішенні КСУ № 13-р/2020, так і адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності.

"Таким чином, вбачається, що суддя у зв’язку з очевидною недбалістю допустив грубе порушення закону, що призвело до істотних негативних наслідків. Своїм рішенням КСУ визнав неконституційною ст. 65 Закону України "Про запобігання корупції", яка визначала тільки перелік видів відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. НАЗК зазначає, що Рішення КСУ скасовує відповідальність осіб за вчинені корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення не в повному обсязі", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією НАЗК, рішення КСУ від 27 жовтня фактично дозволяє вчиняти корупційні правопорушення саме високопосадовцям.