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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 110855 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137231 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144545 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130083 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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НАПК по второму кругу проверит "конфликт интересов" у Павелко

НАПК по второму кругу проверит "конфликт интересов" у Павелко

Киев  •  УНН

 • 7093 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. НАПК приглашает 16 человек прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и, при наличии оснований, для составления протоколов об административных правонарушениях. Об этом говорится на сайте Агентства, передает УНН.

В частности, поговорить на тему требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, НАПК пригласило 4 человека, среди которых два нардепа.

  • Павелко Андрея Васильевича, народного депутата Украины, 28 или 29 мая в течение рабочего дня;
  • Омельяновича Дениса Сергеевича, народного депутата Украины, 29 мая в 10:00;
  • Смоляра Юрия Владимировича, депутата Богуславского городского совета, 29 мая в 12:00;
  • Рогового Александра Ильича, депутата Григорьевского сельского совета, 29 мая в 15:00.

Напомним, как писал УНН, ранее в НАПК уже проверяли депутата Андрея Павелко на предмет возможного допущения конфликта интересов из-за должности в компании UEFA Events SA. Тогда антикоррупционеры пришли к выводу, что никаких нарушений со стороны политика нет.

В частности, Нацагентство установило, что UEFA Events SA по организационной форме является корпорацией (legal form corporation).

"Таким образом, вхождение субъекта декларирования в состав совета директоров UEFA Events SA не будет нарушать действующего законодательства, при условии, если деятельность этой компании ограничивается указанной целью, работа субъекта декларирования в составе совета директоров UEFA Events SA не будет каким-либо образом и в какой-либо форме оплачиваться", - отмечается в решении Назка от 29 декабря 2018 года.

В Украинской ассоциации футбола тогда как раз и объяснили, что работа Павелко не является оплачиваемой. Также в УАФ отмечали, что назначение Павелко в ряды UEFA Events SA накануне был согласовано с самим НАПК.

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