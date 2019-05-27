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НАЗК по другому колу перевірить "конфлікт інтересів" у Павелка

НАЗК по другому колу перевірить "конфлікт інтересів" у Павелка

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. НАЗК запрошує 16 осіб прибути до Національного агентства для надання пояснень та, у разі наявності підстав, для складення протоколів про адміністративні правопорушення. Про це йдеться на сайті Агентства, передає УНН.

Зокрема, поговорити на тему вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, НАЗК запросило 4 особи, серед яких два нардепи.

  • Павелка Андрія Васильовича, народного депутата України, 28 або 29 травня протягом робочого дня;
  • Омельяновича Дениса Сергійовича, народного депутата України, 29 травня о 10:00;
  • Смоляра Юрія Володимировича, депутата Богуславської міської ради, 29 травня о 12:00;
  • Рогового Олександра Ілліча, депутата Григорівської сільської ради, 29 травня о 15:00.

Нагадаємо, як писав УНН, раніше у НАЗК вже перевіряли депутата Андрія Павелка на предмет можливого допущення конфлікту інтересів через посаду в компанії UEFA Events SA. Тоді антикорупціонери прийшли до висновку, що жодних порушень з боку політика немає.

Зокрема, Нацагентство встановило, що UEFA Events SA за організаційною формою є корпорацією (legal form corporation).

"Таким чином, входження суб'єкта декларування до складу ради директорів UEFA Events SA не порушуватиме чинного законодавства, за умови, якщо діяльність цієї компанії обмежується вказаною метою, робота суб'єкта декларування у складі ради директорів UEFA Events SA не буде будь-яким чином та у будь-якій формі оплачуватися", – зазначається у рішенні НАЗК від 29 грудня 2018 року.

В Українській Асоціації футболу тоді як раз і пояснили, що робота Павелка не є оплачуваною. Також в УАФ наголошували, що призначення Павелка до лав UEFA Events SA напередодні було погоджено із самим НАЗК.

Українські Національні Новини

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