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НАПК проверит конфликт интересов у нардепа-бизнесмена Хомутынника

НАПК проверит конфликт интересов у нардепа-бизнесмена Хомутынника

Киев  •  УНН

 • 39272 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит наличие конфликта интересов у народного депутата от партии "Відродження" Виталия Хомутынника, совмещающего госслужбу и бизнес. Соответствующее обращение в антикоррупционное ведомство подал заместитель регламентного комитета Верховной Рады, народный депутат от “Радикальной партии О.Ляшка” Олег Куприенко, передает УНН.

Он просит НАПК проанализировать деятельность нардепа в парламенте на предмет лоббирования личных бизнес-интересов.

“В случае наличия такого конфликта интересов, это может повлиять на объективность и беспристрастность принятия им решений, совершение или не совершение действий при выполнении полномочий”, - объясняет О.Куприенко.

Он напомнил, что В.Хомутынник в 2015 году приобрел 5% в украинском агрохолдинге "Кернел", крупнейшем переработчике масличных культур. Тогда же он инициировал налоговые изменения в части механизма возмещения НДС. Ссылаясь на аналитические ресурсы, О.Куприенко отметил, что В.Хомутынник при этом фактически шантажировал парламент, дабы заставить депутатов принять налоговые новшества в части возмещения НДС

Не исключено, что такие инициативы народного депутата были направлены на создание комфортных условий для компании "Кернел", которая сегодня является абсолютным лидером по возмещению НДС в сфере АПК - около 8 млрд грн только за прошлый год, говорится в обращении.

“Все вышесказанное свидетельствует о наличии у народного депутата Украины В.Хомутынника как минимум потенциального конфликта интересов в понимании Закона Украины “О предотвращении коррупции”. Но масштабы лоббирования В.Хомутынником интересов агрохолдинга “Кернел” и увеличения корпоративных прав, и, соответственно, приватного интереса в деятельности указанного агрохолдинга, дают основания полагать о наличии и реального конфликта интересов у народного депутата В.Хомутынника”, - отметил О.Куприенко.

Учитывая, что вопрос предотвращения политической коррупции входит в компетенцию НАПК, О.Куприенко призвал ведомство провести проверку, а в случае подтверждения конфликта интересов – привлечь к ответственности нардепа В.Хомутынника.

Напомним, против нардепа В.Хомутынника и его компании “Кернел” вторую неделю бастуют аграрии. Они утверждают, что В.Хомутынник инициировал в декабре прошлого года изменения в Налоговый кодекс Украины, так называемые “правки Хомутынника”, которые отменяют возмещение НДС мелким экспортерам масличных. Эти новшества, по их словам, выгодны только крупным перерабатывающим компаниям, среди которых главный - “Кернел”. Если “правки Хомутынника” останутся в силе, убыток аграриев составит 6 млрд грн, а доход “Кернел” увеличится на 16,7%, посчитали эксперты. 

Украинские Национальные Новости

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