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НАЗК перевірить конфлікт інтересів у нардепа-бізнесмена Хомутинніка

НАЗК перевірить конфлікт інтересів у нардепа-бізнесмена Хомутинніка

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить наявність конфлікту інтересів у народного депутата від партії "Відродження" Віталія Хомутинніка, який поєднує держслужбу і бізнес. Відповідне звернення до антикорупційного відомства подав заступник регламентного комітету Верховної Ради, народний депутат від "Радикальної партії О.Ляшка" Олег Купрієнко, передає УНН.

Він просить НАЗК проаналізувати діяльність нардепа в парламенті на предмет лобіювання особистих бізнес-інтересів.

"У разі наявності такого конфлікту інтересів, це може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття ним рішень, вчинення або не вчинення дій під час виконання повноважень", - пояснює О.Купрієнко.

Він нагадав, що В.Хомутиннік у 2015 році придбав 5% в українському агрохолдингу "Кернел", найбільшому переробнику олійних культур. Тоді ж він ініціював податкові зміни в частині механізму відшкодування ПДВ. Посилаючись на аналітичні ресурси, О.Купрієнко зазначив, що В.Хомутиннік при цьому фактично шантажував парламент, щоб змусити депутатів прийняти податкові нововведення в частині відшкодування ПДВ.

Не виключено, що такі ініціативи народного депутата були направлені на створення комфортних умов для компанії "Кернел", яка сьогодні є абсолютним лідером з відшкодування ПДВ у сфері АПК - близько 8 млрд грн лише за минулий рік, йдеться в зверненні.

"Все вищесказане свідчить про наявність у народного депутата України В.Хомутинніка як мінімум потенційного конфлікту інтересів в розумінні Закону України "Про запобігання корупції". Але масштаби лобіювання В.Хомутинніком інтересів агрохолдингу "Кернел" і збільшення корпоративних прав, і, відповідно, приватного інтересу в діяльності зазначеного агрохолдингу, дають підстави вважати, що є наявність і реального конфлікту інтересів у народного депутата В.Хомутинніка", - зазначив О.Купрієнко.

З огляду на те, що питання запобігання політичній корупції входить в компетенцію НАЗК, О.Купрієнко закликав відомство провести перевірку, а в разі підтвердження конфлікту інтересів - притягнути до відповідальності нардепа В.Хомутинніка.

Нагадаємо, проти нардепа В.Хомутинніка і його компанії "Кернел" другий тиждень страйкують аграрії. Вони стверджують, що В.Хомутиннік ініціював у грудні минулого року зміни до Податкового кодексу України, так звані "поправки Хомутинніка", які скасовують відшкодування ПДВ дрібним експортерам олійних. Ці нововведення, за їхніми словами, вигідні лише великим переробним компаніям, серед яких головна - "Кернел". Якщо "поправки Хомутинніка" залишаться в силі, збиток аграріїв становитиме 6 млрд грн, а дохід "Кернел" збільшиться на 16,7%, порахували експерти.

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