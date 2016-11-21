НАПК проверило сотрудника ГМС относительно возможных правонарушений

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15 марта, 19:03 • 108360 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147732 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции провело проверку директора Департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Украины Натальи Науменко относительно возможных признаков административного правонарушения, предусмотренного ст.1724 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАПК.

По данным ведомства, Национальное агентство по предупреждению коррупции завершило очередную проверку возможных признаков административного правонарушения, предусмотренного статьей 1724 "Нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности" Кодекса Украины об административных правонарушениях в действиях директора Департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Украины Науменко Н.М.

В результате проверки было установлено, что Науменко Н.М. входила в состав учредителей (участников) общества с ограниченной ответственностью "Астрея-БИС" с 1999 по 2004 год. В соответствии с решением Хозяйственного суда города Киева от 14.09.2004 г. под № 24/432 на основании искового заявления Государственной налоговой инспекции в Печерском районе г. Киева от 05.07.2004 № 5229/9-18-209 отменена государственная регистрация указанного общества.

Сейчас, занимая соответствующие должности в Государственной миграционной службе Украины, Науменко Н.М. не состоит в составе учредителей (участников) любых предприятий.

Таким образом, в действиях директора Департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Украины Науменко Н.М. Национальное агентство не выявило нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности.

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