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НАЗК перевірило співробітника ДМС щодо можливих правопорушень

НАЗК перевірило співробітника ДМС щодо можливих правопорушень

Київ • УНН

 • 7319 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції провело перевірку директора Департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби України Наталії Науменко щодо можливих ознак адміністративного правопорушення, передбаченого ст.1724 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЗК.

За даними відомства, Національне агентство з питань запобігання корупції завершило чергову перевірку щодо можливих ознак адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 1724 “Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності” Кодексу України про адміністративні правопорушення в діях директора Департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби України Науменко Н.М.

В результаті перевірки було встановлено, що Науменко Н.М. перебувала у складі засновників (учасників) товариства з обмеженою відповідальністю “АСТРЕЯ-БІС” з 1999 по 2004 рік. Відповідно до рішення Господарського суду міста Києва від 14.09.2004 за № 24/432 на підставі позовної заяви Державної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва від 05.07.2004 № 5229/9-18-209 скасовано державну реєстрацію вказаного товариства.

Наразі, обіймаючи відповідні посади в Державній міграційній службі України, Науменко Н.М. не перебуває у складі засновників (учасників) будь-яких підприємств.

Таким чином, в діях директора Департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства Державної міграційної служби України Науменко Н.М. Національне агентство не виявило порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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