НАПК передало в суд протокол на спонсоров БПП

“Национальное агентство по предупреждению коррупции (далее — Национальное агентство) направило в суд протокол об административном правонарушении о нарушении установленного законом порядка предоставления взноса в поддержку политической партии ”Блок Петра Порошенко “Солидарность”“, - говорится в сообщении.

При анализе отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2018 года выявлен факт предоставления взносов в поддержку партии в виде аренды нежилого помещения от юридического лица, конечными бенефициарными собственниками (контроллерами) которой являются лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В частности, речь идет о вкладах в пользу Львовской территориальной организации политической партии “Блок Петра Порошенко ”Солидарность“ от ООО ”Агропромышленное предприятие “Львовское”, конечными бенефициарными собственниками (контроллерами) которой, согласно Единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных формирований, являются народные депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва Богдан и Ярослав Дубневичи.

Напомним, что Закон Украины “О политических партиях в Украине” предусматривает запрет осуществления взносов в поддержку политических партий государственными и коммунальными предприятиями, учреждениями и организациями, а также юридическими лицами, в которых не менее 10% уставного капитала или прав голоса прямо или косвенно принадлежат государству, органам местного самоуправления или нерезидентам или конечными бенефициарными собственниками (контроллерами) которых являются лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления в соответствии с Законом Украины “О предотвращении коррупции”.

Протокол об административном правонарушении составлен на руководителя юридического лица-спонсора по статье 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Известно, что партия, действуя в рамках действующего законодательства, в частности в соответствии с частью 7 статьи 15 Закона Украины “О политических партиях в Украине”, отказалась от вклада лица, не вправе осуществлять такой вклад, и разорвала договоры ссуды помещений.

Ранее НАПК передало в суд протоколы на спонсоров “Самопомочи”.