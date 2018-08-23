НАЗК передало до суду протокол на спонсорів БПП
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції направило до суду протокол на внескодавця партії “БПП “Солідарність”. Про це повідомила прес-служба Агенства, передає УНН.
“Національне агентство з питань запобігання корупції (далі — Національне агентство) направило до суду протокол про адміністративне правопорушення щодо порушення встановленого законом порядку надання внеску на підтримку політичної партії “Блок Петра Порошенка „Солідарність“”, — йдеться у повідомленні.
При аналізі Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за І квартал 2018 року виявлено факт надання внесків на підтримку партії у виді оренди нежитлового приміщення від юридичної особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) якої є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Зокрема, мова йде про внески на користь Львівської територіальної організації політичної партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність” від ТзОВ “Агропромислове підприємство “Львівське”, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) якої, відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, є народні депутати Верховної Ради України VIII скликання Богдан та Ярослав Дубневичі.
Нагадаємо, що Закон України “Про політичні партії в Україні” передбачає заборону здійснення внесків на підтримку політичних партій державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також юридичними особами, в яких не менше 10% статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.
Протокол про адміністративне правопорушення складено на керівника юридичної особи-внескодавця за статтею 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Наразі відомо, що партія, діючи в межах чинного законодавства, зокрема відповідно до частини 7 статті 15 Закону України “Про політичні партії в Україні”, відмовилася від внеску особи, яка не має права здійснювати такий внесок, та розірвала договори позички приміщень.
Раніше НАЗК передало до суду протоколи на спонсорів “Самопомочі”.