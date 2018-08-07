НАЗК передало до суду протоколи на спонсорів "Самопомочі"

“Національне агентство направило до суду 7 протоколів про адміністративні правопорушення щодо порушення встановленого законом порядку надання внеску на підтримку політичної партії”, — йдеться у повідомленні.

Так, при аналізі Звіту про майно, доходи, втрати і зобов’язання фінансового характеру політичної партії “Об’єднання “Самопоміч” за І квартал 2018 року було з’ясовано, що серед внескодавців партії є фізичні особи з непогашеним податковим боргом. Відповідно до інформації ГУ ДФС України у м. Києві громадяни на час здійснення внеску мали заборгованість по сплаті земельного податку та платежів як фізичні особи-підприємці.



Як зазначається, ЗУ “Про політичні партії в Україні” встановлює заборону здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг. Протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення складено відносно 5 фізичних осіб, які здійснили 7 грошових внесків на підтримку Київської міської організації політичної партії “Об’єднання “Самопоміч”. Загальна сума коштів, що мають бути конфісковані у цих осіб складає 526 тисяч 683 грн.



Нагадаємо, що відповідно до статті 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення: порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення встановленого порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 70 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 100 до 130 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією суми внеску на підтримку політичної партії, наданої або отриманої з порушенням закону.

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