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НАПК передало в суд протоколы на спонсоров партии "Самопомич"

НАПК передало в суд протоколы на спонсоров партии "Самопомич"

Киев  •  УНН

 • 9999 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. НАПК направило в суд протоколы в отношении лиц, которые поддержали партию “Самопомич” с нарушением законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Национальное агентство направило в суд 7 протоколов об административных правонарушениях о нарушении установленного законом порядка предоставления взноса в поддержку политической партии”, — говорится в сообщении.

Так, при анализе отчета об имуществе, доходах, потерях и обязательствах финансового характера политической партии “Объединение ”Самопомич“ за I квартал 2018 года было выяснено, что среди спонсоров партии есть физические лица с непогашенной налоговой задолженностью. Согласно информации ГУ ГФС Украины в г. Киеве граждане на время осуществления взноса имели задолженность по уплате земельного налога и платежей как физические лица-предприниматели.

Как отмечается, ЗУ „О политических партиях в Украине“ устанавливает запрет осуществления взносов в поддержку политических партий физическими и юридическими лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг. Протоколы об административном правонарушении по статье 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях составлены в отношении 5 физических лиц, совершивших 7 денежных взносов в поддержку Киевской городской организации политической партии „Объединение “Самопомощь”. Общая сумма средств, которые должны быть конфискованы у этих лиц составляет 526 тысяч 683 грн.

Напомним, что в соответствии со статьей 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях нарушение установленного законом порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, нарушения установленного порядка предоставления или получения государственного финансирования уставной деятельности политической партии влечет наложение штрафа на граждан от 70 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от 100 до 130 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией суммы вклада в поддержку политической партии, предоставленной или полученной с нарушением закона.

Ранее НАПК направило в суд протокол на спонсора “Народного фронта”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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