НАЗК направило до суду протокол на спонсора "Народного фронту"

“Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол про адміністративне правопорушення щодо порушення встановленого законом порядку надання внеску на підтримку політичної партії „Народний фронт“”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у ході аналізу Звіту політичної партії “Народний фронт” про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за І квартал 2018 року, уповноваженою особою Національного агентства був встановлений факт наявності податкового боргу в особи, що здійснила спонсорський внесок на користь зазначеної партії.



Зокрема, внескодавець надав в оренду нерухоме майно за вартістю нижче ринкової, на суму у 2 239,0 грн. Відповідно до даних інтегрованих карток платників податків органів Державної фіскальної служби України, податковий борг внескодавця виник ще у 2013 році та складається з боргу з земельного податку та податку на нерухоме майно.



Відповідно до пункту 8 частини першої статті 15 Закону України “Про політичні партії в Україні” не допускається здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг. Протокол про адміністративне правопорушення складено за статтею 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Нагадаємо, що відповідно до статті 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення: порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення встановленого порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 70 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 100 до 130 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією суми внеску на підтримку політичної партії, наданої або отриманої з порушенням закону.

Як повідомляв УНН, НАЗК відзвітувало про фінансування партій за перший квартал.