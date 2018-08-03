НАЗК відзвітувало про фінансування партій за перший квартал

"За І квартал 2018 року Звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – Звіт) подала 271 партія. Від загальної кількості проаналізованих НАПК Звітів, 189 - це Звіти партій, які не провадили фінансової діяльності у звітному періоді", - йдеться у повідомленні. Звіти 166 політичних партій були подані без порушень. В той же час найхарактернішими серед зафіксованих Національним агентством правопорушень є: подання Звіту без відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру місцевих організацій;

подання Звіту з порушенням строку, з порушенням порядку оформлення;

невідповідність Звіту в електронному вигляді Звіту в паперовій формі;

здійснення внесків на підтримку політичної партії фізичними або юридичними особами, які мають непогашений податковий борг;

здійснення внесків на підтримку політичної партії фізичними або юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерам) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування . Всі відповідні правопорушення зафіксовані у висновках про результати аналізу Звіту та в адміністративних протоколах, складених та направлених до судових інстанцій. Відповідно до аналізу Звітів інформація щодо розміру внесків від фізичних та юридичних осіб, отриманих політичними партіями на фінансування їх статутної діяльності, виглядає таким чином: Парламентські партії: Назва політичної партії Грошові кошти, що надійшли з Державного бюджету, грн Внески грошовими коштами, грн: Спонсорські внески, грн фізичними юридичними особами особами Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 8 471 724,00 1 414 372,76 167 883,00 1 587 383,29 Об'єднання «Самопоміч» 29 207 324,00 935 704,00 113 503,14 174 800,00 Опозиційний блок 14 065 605,00 720 816,00 813 910,00 2 400,00 Блок Петра Порошенка "Солідарність" 32 546 214,00 590 143,00 461 621,00 153 211,00 Радикальна партія Олега Ляшка 11 106 858,00 222 881,10 5 653,00 142 283,00 Народний фронт

33 020 075,00 - - 113 033,91

Позапарламентські партії: Назва політичної партії Грошові кошти, що надійшли з Державного бюджету Внески грошовими коштами, грн: Спонсорські внески, грн фізичними юридичними особами особами Аграрна партія України - 2 470 904,04 6 132 492,84 0,00 Українське об’єднання патріотів – УКРОП - 3 743 607,35 1 492 321,11 790,00 Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 1 260 990,00 - 246 122,70 Наш край - 761 444,00 1 942 184,37 789,75 Українська галицька партія - 42 201,08 1 442 558,80 1 212 000,00

В результаті роботи над аналізом Звітів можна визначити ті партійні структури, де розмір витрат політичних партій на оренду приміщень є найбільшим: Політична партія Кошти, грн

Народний фронт 7 582 092,41 Блок Петра Порошенка «Солідарність» 5 590 817,96 Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 2 879 047,20 Об'єднання «Самопоміч» 2 328 202,32 Опозиційний блок 1 774 796,00 Українське об’єднання патріотів – УКРОП 1 602 142,08 Аграрна партія України 698 014,98 Радикальна партія Олега Ляшка 232 210,00

Аналіз Звітів політичних партій дозволяє отримати інформацію щодо розміру найбільших витрат політичних партій на заробітну плату: Політична партія Кількість співробітників Кошти, грн Блок Петра Порошенка «Солідарність» 695 13 854 540,92

Народний фронт 645 7 034 805,70 Об'єднання «Самопоміч» 221 3 944 738,48 Опозиційний блок 254 2 758 972,00 Радикальна партія Олега Ляшка 132 2 288 677,97 Аграрна партія України 66 1 295 794,04 Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 71 868 065,15 Українське об’єднання патріотів – УКРОП 53 473 791,72 Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 13 195 495,69

Відповідно до наявної фінансової звітності політичних партій, інформація щодо розміру найбільших витрат партіями на пропагандистську діяльність (інформаційна, рекламна, видавнича, поліграфічна діяльність) у І кварталі 2018 року виглядає таким чином: Парламентські політичні партії: Політична партія Видавнича діяльність, грн Розміщення зовнішньої політичної реклами, грн Розміщення реклами на ТБ, грн Розміщення реклами на радіо, грн Розміщення реклами у друкованих ЗМІ, грн Загалом витрати на пропагандист. діяльність склали, грн Об'єднання «Самопоміч» 2 981 278,38 19 602,40 246 541,99 90 258,74 17 974,00 3 355 655,51 Блок Петра Порошенка «Солідарність» 2 035 627,80 123 855,00 - - 4 338,00 2 901 463,95 Опозиційний блок 297 512,76 292 212,00 11 280,00 10 000,00 34 209,05 636 214,61 Радикальна партія Олега Ляшка - 124 320,00 186 205,60 46 902,00 190 919,97 548 347,57 Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 6 054,00 2 220,00 14 356,00 3 037,82 96 500,37 122 168,19 Народний фронт - - - - -

Позапарламентські політичні партії: Політична партія Загалом витрати на пропагандистську діяльність склали, грн

Наш край 2 132 464,48 Аграрна партія Україна 2 076 134,15

Українська галицька партія 859 157,36 Всеукраїнське об’єднання «Свобода» 823 694,48 Українське об’єднання патріотів – УКРОП 516 755,98 Аналіз Звітів позапарламентських політичних партій дозволяє зазначити, що найбільшими витратами в частині витрат на пропагандистську діяльність, зокрема, на видавничу діяльність, є витрати таких політичних партій як :



Наш край - 1 240 657,28 грн

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 793 779,48 грн

Українське об’єднання патріотів – УКРОП - 324 618,20 грн

Українська галицька партія - 233 916,65 грн



На розміщення зовнішньої політичної реклами у І кварталі 2018 року найбільше коштів було витрачено такими позапарламентськими політичними партіями як: Українська галицька партія - 340 590,00 грн

Аграрна партія України - 264 020,47 грн

Наш край - 193 340,00 грн

Українське об’єднання патріотів – УКРОП - 109 885,00 грн



Відповідно до фінансової звітності за І квартал 2018 року на розміщення реклами на ТБ найбільше витрачали: Аграрна партія України - 1 350 890,00 грн

Українська галицька партія - 110 318,00 грн

Українське об’єднання патріотів – УКРОП - 20 740,01 грн

Основа – 14 000,00 грн



Лідером з розміщення реклами на радіо є Українська галицька партія - 85 053,77 грн. Витрати решти позапарламентських партій або не є вагомими, або відсутні взагалі.



На розміщення реклами у друкованих ЗМІ у І кварталі 2018 року найбільше коштів було витрачено такими позапарламентськими політичними партіями як: Аграрна партія України - 428 534,23 грн

Наш край - 166 350, 40 грн

Українська галицька партія - 89 278,94 грн

Українське об’єднання патріотів – УКРОП - 61 512,77 грн

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» - 29 915,00 грн Нагадаємо, НАЗК вимагає від партій до 9 серпня відзвітувати про фінанси.