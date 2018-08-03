НАПК отчиталось о финансировании партий за первый квартал

|
“За I квартал 2018 года Отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера (далее — Отчет) подала 271 партия. От общего количества проанализированных НАПК отчетов, 189 — это Отчеты партий, которые не проводили финансовой деятельности в отчетном периоде”, - говорится в сообщении.
Отчеты 166 политических партий были представлены без нарушений. В то же время наиболее характерными среди зафиксированных НАПК правонарушений являются:
- представление Отчета без сведений об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера местных организаций;
- представление Отчета с нарушением срока, с нарушением порядка оформления;
- несоответствие отчета в электронном виде Отчета в бумажной форме;
- осуществление взносов в поддержку политической партии физическими или юридическими лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг;
- осуществление взносов в поддержку политической партии физическими или юридическими лицами, конечными бенефициарными собственниками (контролерам) которых являются лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Все соответствующие правонарушения зафиксированы в выводах о результатах анализа отчета и в административных протоколах, составленных и направленных в судебные инстанции.
Согласно анализу отчетов информация о размере взносов от физических и юридических лиц, полученных политическими партиями на финансирование их уставной деятельности, выглядит следующим образом:
Парламентские партии:
|
Название политической партии
|
Денежные средства, поступившие из Государственного бюджета, грн
|
Взносы денежными средствами, грн:
|
Спонсорские взносы, грн
|
физическими
|
юридическими
|
лицами
|
лицами
|
Всеукраинское объединение “Батькивщина”
|
8471 724,00
|
1414 372,76
|
167 883,00
|
1587 383,29
|
Объединение “Самопомощь”
|
29207 324,00
|
935 704,00
|
113 503,14
|
174 800,00
|
Оппозиционный блок
|
14065 605,00
|
720 816,00
|
813 910,00
|
2 400,00
|
Блок Петра Порошенко “Солидарность”
|
32546 214,00
|
590 143,00
|
461 621,00
|
153 211,00
|
Радикальная партия Олега Ляшко
|
11106 858,00
|
222 881,10
|
5 653,00
|
142 283,00
|
Народный фронт
|
33020 075,00
|
-
|
-
|
113 033,91
Внепарламентские партии:
|
Название политической партии
|
Денежные средства, поступившие из Государственного бюджета
|
Взносы денежными средствами, грн:
|
Спонсорские взносы, грн
|
физическими
|
юридическими
|
лицами
|
лицами
|
Аграрная партия Украины
|
-
|
2470 904,04
|
6132 492,84
|
0,00
|
Украинское объединение патриотов — УКРОП
|
-
|
3743 607,35
|
1492 321,11
|
790,00
|
Всеукраинское объединение “Свобода”
|
-
|
1260 990,00
|
-
|
246 122,70
|
Наш край
|
-
|
761 444,00
|
1942 184,37
|
789,75
|
Украинская галицкая партия
|
-
|
42 201,08
|
1442 558,80
|
1212 000,00
В результате работы над анализом отчетов можно определить те партийные структуры, где размер расходов политических партий на аренду помещений является крупнейшим:
|
Политическая партия
|
Средства, грн
|
Народный фронт
|
7582 092,41
|
Блок Петра Порошенко “Солидарность”
|
5590 817,96
|
Всеукраинское объединение “Батькивщина”
|
2879 047,20
|
Объединение “Самопомощь”
|
2328 202,32
|
Оппозиционный блок
|
1774 796,00
|
Украинское объединение патриотов — УКРОП
|
1602 142,08
|
Аграрная партия Украины
|
698 014,98
|
Радикальная партия Олега Ляшко
|
232 210,00
Анализ отчетов политических партий позволяет получить информацию о размере наибольших затрат политических партий на заработную плату:
|
Политическая партия
|
количество сотрудников
|
Средства, грн
|
Блок Петра Порошенко “Солидарность”
|
695
|
13854 540,92
|
Народный фронт
|
645
|
7034 805,70
|
Объединение “Самопомощь”
|
221
|
3944 738,48
|
Оппозиционный блок
|
254
|
2758 972,00
|
Радикальная партия Олега Ляшко
|
132
|
2288 677,97
|
Аграрная партия Украины
|
66
|
1295 794,04
|
Всеукраинское объединение “Батькивщина”
|
71
|
868 065,15
|
Украинское объединение патриотов — УКРОП
|
53
|
473 791,72
|
Всеукраинское объединение “Свобода”
|
13
|
195 495,69
Согласно имеющейся финансовой отчетности политических партий, информация о размере наибольших затрат партиями на пропагандистскую деятельность (информационная, рекламная, издательская, полиграфическая деятельность) в I квартале 2018 года выглядит следующим образом:
Парламентские политические партии:
|
Политическая партия
|
Издательская деятельность, грн
|
Размещение наружной политической рекламы, грн
|
Размещение рекламы на ТВ, грн
|
Размещение рекламы на радио, грн
|
Размещение рекламы в печатных СМИ, грн
|
В целом расходы на пропагандист. деятельность составили, грн
|
Объединение “Самопомощь”
|
2981 278,38
|
19 602,40
|
246 541,99
|
90 258,74
|
17 974,00
|
3355 655,51
|
Блок Петра Порошенко “Солидарность”
|
2035 627,80
|
123 855,00
|
-
|
-
|
4 338,00
|
2901 463,95
|
Оппозиционный блок
|
297 512,76
|
292 212,00
|
11 280,00
|
10 000,00
|
34 209,05
|
636 214,61
|
Радикальная партия Олега Ляшко
|
-
|
124 320,00
|
186 205,60
|
46 902,00
|
190 919,97
|
548 347,57
|
Всеукраинское объединение “Батькивщина”
|
6 054,00
|
2 220,00
|
14 356,00
|
3 037,82
|
96 500,37
|
122 168,19
|
Народный фронт
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Внепарламентские политические партии:
|
Политическая партия
|
В целом расходы на пропагандистскую деятельность составили, грн
|
Наш край
|
2132 464,48
|
Аграрная партия Украины
|
2076 134,15
|
Украинская галицкая партия
|
859 157,36
|
Всеукраинское объединение “Свобода”
|
823 694,48
|
Украинское объединение патриотов — УКРОП
|
516 755,98
Анализ отчетов внепарламентских политических партий позволяет отметить, что самыми большими расходами в части расходов на пропагандистскую деятельность, в частности, издательскую деятельность, являются расходы таких политических партий как:
Наш край — 1240 657,28 грн
Всеукраинское объединение “Свобода” — 793 779,48 грн
Украинское объединение патриотов — УКРОП — 324 618,20 грн
Украинская галицкая партия — 233 916,65 грн
На размещение наружной политической рекламы в I квартале 2018 больше всего средств было потрачено такими внепарламентскими политическими партиями как:
Украинская галицкая партия — 340 590,00 грн
Аграрная партия Украины — 264 020,47 грн
Наш край — 193 340,00 грн
Украинское объединение патриотов — УКРОП — 109 885,00 грн
Согласно финансовой отчетности за I квартал 2018 на размещение рекламы на ТВ больше тратили:
Аграрная партия Украины — 1350 890,00 грн
Украинская галицкая партия — 110 318,00 грн
Украинское объединение патриотов — УКРОП — 20 740,01 грн
Основа — 14 000,00 грн
Лидером по размещению рекламы на радио является Украинская галицкая партия — 85 053,77 грн. Расходы остальных внепарламентских партий либо не являются весомыми, либо отсутствуют вообще.
На размещение рекламы в печатных СМИ в I квартале 2018 больше всего средств было потрачено такими внепарламентскими политическими партиями как:
Аграрная партия Украины — 428 534,23 грн
Наш край — 166350, 40 грн
Украинская галицкая партия — 89 278,94 грн
Украинское объединение патриотов — УКРОП — 61 512,77 грн
Всеукраинское объединение “Свобода” — 29 915,00 грн
Напомним, НАПК потребовало от партий до 9 августа отчитаться о финансах.