НАПК отчиталось о финансировании партий за первый квартал

“За I квартал 2018 года Отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера (далее — Отчет) подала 271 партия. От общего количества проанализированных НАПК отчетов, 189 — это Отчеты партий, которые не проводили финансовой деятельности в отчетном периоде”, - говорится в сообщении. Отчеты 166 политических партий были представлены без нарушений. В то же время наиболее характерными среди зафиксированных НАПК правонарушений являются: представление Отчета без сведений об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера местных организаций;

представление Отчета с нарушением срока, с нарушением порядка оформления;

несоответствие отчета в электронном виде Отчета в бумажной форме;

осуществление взносов в поддержку политической партии физическими или юридическими лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг;

осуществление взносов в поддержку политической партии физическими или юридическими лицами, конечными бенефициарными собственниками (контролерам) которых являются лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления. Все соответствующие правонарушения зафиксированы в выводах о результатах анализа отчета и в административных протоколах, составленных и направленных в судебные инстанции. Согласно анализу отчетов информация о размере взносов от физических и юридических лиц, полученных политическими партиями на финансирование их уставной деятельности, выглядит следующим образом: Парламентские партии: Название политической партии Денежные средства, поступившие из Государственного бюджета, грн Взносы денежными средствами, грн: Спонсорские взносы, грн физическими юридическими лицами лицами Всеукраинское объединение “Батькивщина” 8471 724,00 1414 372,76 167 883,00 1587 383,29 Объединение “Самопомощь” 29207 324,00 935 704,00 113 503,14 174 800,00 Оппозиционный блок 14065 605,00 720 816,00 813 910,00 2 400,00 Блок Петра Порошенко “Солидарность” 32546 214,00 590 143,00 461 621,00 153 211,00 Радикальная партия Олега Ляшко 11106 858,00 222 881,10 5 653,00 142 283,00 Народный фронт

33020 075,00 - - 113 033,91

Внепарламентские партии: Название политической партии Денежные средства, поступившие из Государственного бюджета Взносы денежными средствами, грн: Спонсорские взносы, грн физическими юридическими лицами лицами Аграрная партия Украины - 2470 904,04 6132 492,84 0,00 Украинское объединение патриотов — УКРОП - 3743 607,35 1492 321,11 790,00 Всеукраинское объединение “Свобода” - 1260 990,00 - 246 122,70 Наш край - 761 444,00 1942 184,37 789,75 Украинская галицкая партия - 42 201,08 1442 558,80 1212 000,00

В результате работы над анализом отчетов можно определить те партийные структуры, где размер расходов политических партий на аренду помещений является крупнейшим: Политическая партия Средства, грн

Народный фронт 7582 092,41 Блок Петра Порошенко “Солидарность” 5590 817,96 Всеукраинское объединение “Батькивщина” 2879 047,20 Объединение “Самопомощь” 2328 202,32 Оппозиционный блок 1774 796,00 Украинское объединение патриотов — УКРОП 1602 142,08 Аграрная партия Украины 698 014,98 Радикальная партия Олега Ляшко 232 210,00

Анализ отчетов политических партий позволяет получить информацию о размере наибольших затрат политических партий на заработную плату: Политическая партия количество сотрудников Средства, грн Блок Петра Порошенко “Солидарность” 695 13854 540,92

Народный фронт 645 7034 805,70 Объединение “Самопомощь” 221 3944 738,48 Оппозиционный блок 254 2758 972,00 Радикальная партия Олега Ляшко 132 2288 677,97 Аграрная партия Украины 66 1295 794,04 Всеукраинское объединение “Батькивщина” 71 868 065,15 Украинское объединение патриотов — УКРОП 53 473 791,72 Всеукраинское объединение “Свобода” 13 195 495,69

Согласно имеющейся финансовой отчетности политических партий, информация о размере наибольших затрат партиями на пропагандистскую деятельность (информационная, рекламная, издательская, полиграфическая деятельность) в I квартале 2018 года выглядит следующим образом: Парламентские политические партии: Политическая партия Издательская деятельность, грн Размещение наружной политической рекламы, грн Размещение рекламы на ТВ, грн Размещение рекламы на радио, грн Размещение рекламы в печатных СМИ, грн В целом расходы на пропагандист. деятельность составили, грн Объединение “Самопомощь” 2981 278,38 19 602,40 246 541,99 90 258,74 17 974,00 3355 655,51 Блок Петра Порошенко “Солидарность” 2035 627,80 123 855,00 - - 4 338,00 2901 463,95 Оппозиционный блок 297 512,76 292 212,00 11 280,00 10 000,00 34 209,05 636 214,61 Радикальная партия Олега Ляшко - 124 320,00 186 205,60 46 902,00 190 919,97 548 347,57 Всеукраинское объединение “Батькивщина” 6 054,00 2 220,00 14 356,00 3 037,82 96 500,37 122 168,19 Народный фронт - - - - -

Внепарламентские политические партии: Политическая партия В целом расходы на пропагандистскую деятельность составили, грн

Наш край 2132 464,48 Аграрная партия Украины 2076 134,15

Украинская галицкая партия 859 157,36 Всеукраинское объединение “Свобода” 823 694,48 Украинское объединение патриотов — УКРОП 516 755,98 Анализ отчетов внепарламентских политических партий позволяет отметить, что самыми большими расходами в части расходов на пропагандистскую деятельность, в частности, издательскую деятельность, являются расходы таких политических партий как:



Наш край — 1240 657,28 грн

Всеукраинское объединение “Свобода” — 793 779,48 грн

Украинское объединение патриотов — УКРОП — 324 618,20 грн

Украинская галицкая партия — 233 916,65 грн



На размещение наружной политической рекламы в I квартале 2018 больше всего средств было потрачено такими внепарламентскими политическими партиями как: Украинская галицкая партия — 340 590,00 грн

Аграрная партия Украины — 264 020,47 грн

Наш край — 193 340,00 грн

Украинское объединение патриотов — УКРОП — 109 885,00 грн



Согласно финансовой отчетности за I квартал 2018 на размещение рекламы на ТВ больше тратили: Аграрная партия Украины — 1350 890,00 грн

Украинская галицкая партия — 110 318,00 грн

Украинское объединение патриотов — УКРОП — 20 740,01 грн

Основа — 14 000,00 грн



Лидером по размещению рекламы на радио является Украинская галицкая партия — 85 053,77 грн. Расходы остальных внепарламентских партий либо не являются весомыми, либо отсутствуют вообще.



На размещение рекламы в печатных СМИ в I квартале 2018 больше всего средств было потрачено такими внепарламентскими политическими партиями как: Аграрная партия Украины — 428 534,23 грн

Наш край — 166350, 40 грн

Украинская галицкая партия — 89 278,94 грн

Украинское объединение патриотов — УКРОП — 61 512,77 грн

Всеукраинское объединение “Свобода” — 29 915,00 грн Напомним, НАПК потребовало от партий до 9 августа отчитаться о финансах.