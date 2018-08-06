НАПК направило в суд протокол на спонсора "Народного фронта"

“Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол об административном правонарушении, которое заключается в нарушении установленного законом порядка предоставления взноса в поддержку политической партии ”Народный фронт“", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе анализа Отчета политической партии “Народный фронт” об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2018 года, уполномоченным лицом Национального агентства был установлен факт наличия налогового долга у лица, осуществившего спонсорский взнос в пользу указанной партии.



В частности, спонсор предоставил в аренду недвижимое имущество по стоимости ниже рыночной на сумму в 2 239,0 грн. Согласно данным интегрированных карточек налогоплательщиков органов Государственной фискальной службы Украины, налоговый долг спонсора возник еще в 2013 году и состоит из долга по земельному налогу и налогу на недвижимое имущество.



В соответствии с пунктом 8 части первой статьи 15 Закона Украины “О политических партиях в Украине” не допускается осуществление взносов в поддержку политических партий физическими и юридическими лицами, которые имеют непогашенный налоговый долг. Протокол об административном правонарушении составлен по статье 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Напомним, что в соответствии со статьей 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях нарушение установленного законом порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, нарушения установленного порядка предоставления или получения государственного финансирования уставной деятельности политической партии влечет наложение штрафа на граждан от 70 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц — от 100 до 130 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией суммы взноса на поддержку политической партии, предоставленной или полученной с нарушением закона.

Как сообщал УНН, НАПК отчиталось о финансировании партий за первый квартал.