НАПК направило в суд протокол об админправонарушении в отношении одного из нардепов

"Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол об административном правонарушении, составленный в отношении народного депутата Украины Сергея Мельничука по части второй статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, НАПК установило, что находясь в статусе народного депутата Украины и будучи субъектом, на которого распространяется действие закона "О предупреждении коррупции", Сергей Мельничук входит в состав правления, исполнительного органа (является учредителем, руководителем и подписантом) общества с ограниченной ответственностью "МБР-Трейд", которое имеет целью получение прибыли.

В этом случае факт нарушения установленных законом ограничений относительно совместительства деятельности народного депутата Украины с другими видами деятельности, а именно ограничений по вхождению в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли, добавили в ведомстве.

"Указанное деяние содержит признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-4 КУоАП: наложение штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией полученного дохода от такой деятельности. Национальное агентство отмечает, что составление протокола и направление его в суд не является свидетельством совершения лицом административного правонарушения, а основанием для производства по делу об административном правонарушении", - добавили в НАПК.

Напомним, в НАПК начали полную проверку электронных деклараций 7 депутатов и 4 судей.