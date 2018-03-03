НАЗК направило до суду протокол про адмінправопорушення щодо одного з нардепів

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол про адміністративне правопорушення, складений стосовно народного депутата України Сергія Мельничука. Відповідне рішення прийнято на засіданні Національного агентства, передає УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол про адміністративне правопорушення, складений стосовно народного депутата України Сергія Мельничука за частиною другою статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, НАЗК встановило, що перебуваючи у статусі народного депутата України та будучи суб’єктом, на якого поширюється дія закону "Про запобігання корупції", Сергій Мельничук входить до складу правління, виконавчого органу (є засновником, керівником та підписантом) товариства з обмеженою відповідальністю "МБР-Трейд", що має на меті одержання прибутку.

У цьому випадку є факт порушення встановлених законом обмежень щодо сумісництва діяльності народного депутата України з іншими видами діяльності, а саме обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, додали у відомстві.

"Вказане діяння містить ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного із корупцією, відповідальність за яке передбачено частиною другою статті 172-4 КУпАП: накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності. Національне агентство зазначає, що складення протоколу і направлення його до суду не є свідченням вчинення особою адміністративного правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення", - додали у НАЗК.

Нагадаємо, у НАЗК розпочали повну перевірку е-декларацій 7 депутатів та 4 суддів.

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