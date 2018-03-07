НАПК направило в суд админпротокол в отношении первого заместителя Жданова
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол об административном правонарушении первому замминистру молодежи и спорта Игорю Гоцулу, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАПК.
"Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол об административном правонарушении, составленный в отношении первого заместителя Министра молодежи и спорта Украины Игоря Гоцула по части второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
В НАПК видят в действиях Гоцула конфликт интересов, который возник во время рассмотрения и согласования документов, которые касаются возглавляемой им общественной союза "Федерация легкой атлетики Украины", в частности, финансового ассигнования этой федерации.
"Такие действия содержат признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрено частью второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно совершение лицом действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов", - отметили в ведомстве.
В НАПК добавили, что составление протокола и направления его в суд не является свидетельством совершения лицом административного правонарушения, а основанием для производства по делу об административном правонарушении.
Напомним, 20 февраля НАПК пригласило для дачи объяснений и замечаний в протокол о админответственность первого заместителя министра молодежи и спорта Игоря Гоцула.