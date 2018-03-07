НАПК направило в суд админпротокол в отношении первого заместителя Жданова

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол об административном правонарушении первому замминистру молодежи и спорта Игорю Гоцулу, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол об административном правонарушении, составленный в отношении первого заместителя Министра молодежи и спорта Украины Игоря Гоцула по части второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

В НАПК видят в действиях Гоцула конфликт интересов, который возник во время рассмотрения и согласования документов, которые касаются возглавляемой им общественной союза "Федерация легкой атлетики Украины", в частности, финансового ассигнования этой федерации.

"Такие действия содержат признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрено частью второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно совершение лицом действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов", - отметили в ведомстве.

В НАПК добавили, что составление протокола и направления его в суд не является свидетельством совершения лицом административного правонарушения, а основанием для производства по делу об административном правонарушении.

Напомним, 20 февраля НАПК пригласило для дачи объяснений и замечаний в протокол о админответственность первого заместителя министра молодежи и спорта Игоря Гоцула.

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