НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо першого заступника Жданова

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол про адміністративне правопорушення щодо першого заступника міністра молоді та спорту Ігоря Гоцула, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАЗК.

“Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол про адміністративне правопорушення, складений стосовно першого заступника Міністра молоді та спорту України Ігоря Гоцула за частиною другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення”, — йдеться у повідомленні.

У НАЗК вбачають в діях Гоцула конфлікт інтересів, який виник під час розгляду та погодження документів, які безпосередньо стосуються очолюваної ним громадської спілки “Федерація легкої атлетики України”, зокрема, щодо фінансового асигнування цієї федерації.

“Такі дії містять ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена частиною другою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме вчинення особою дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів”, — зауважили у відомстві.

У НАЗК додали, що складення протоколу і направлення його до суду не є свідченням вчинення особою адміністративного правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, 20 лютого НАЗК запросило для надання пояснень і зауважень до протоколу про адмінвідповідальність першого заступника міністра молоді та спорту Ігоря Гоцула.

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