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НАПК направило в суд 84 протокола на политические партии

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции составило и передало в суд 84 административных протоколов по результатам анализа отчетов политических партий за I квартал 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

НАПК направило в суд 84 протокола на политические партии

“Национальное агентство по предупреждению коррупции (далее — Национальное агентство) составило и направило в суд 84 административных протоколов по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2018 года”, — говорится в сообщении.

Так, 45 административных протоколов составлены по статье 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее — КУоАП) — нарушение установленного законом порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии.

В соответствии со статьей 212-21 КУоАП о нарушении установленного порядка или сроков представления отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера или представления финансового отчета, оформленного с нарушением установленных требований, составлен и направлен в суд 36 протоколов.

Также уполномоченные лица Национального агентства составили 3 админпротокола по статье 188-46 КУоАП: невыполнение законных требований (предписаний) НАПК по устранению нарушений законодательства о предотвращении и противодействии коррупции, непредоставление информации, документов, а также нарушение установленных законодательством сроков их предоставления, предоставления заведомо недостоверной информации либо не в полном объеме.

Наибольшее количество административных протоколов составлено в отношении физических лиц, осуществляющих взносы в поддержку политических партий “УКРОП” и “Объединение ”Самопомич“ с нарушением установленного законом порядка предоставления таких взносов, и партии ”ВО “Свобода” относительно несвоевременного отказа партии от взносов, осуществленных вопреки статье 15 Закона Украины “О политических партиях в Украине”. Административные протоколы направлены в районные суды Киева, Львова, Черкасс, Днепропетровска, Полтавы, Житомира, Львовской, Черкасской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой областей Украины.

Как отмечается, за первый квартал 2018 года в Национальное агентство поступил 271 отчет политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Ранее НАПК передало в суд протокол на спонсоров БПП.

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