НАЗК направило до суду 84 протоколи на політичні партії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції склало і передало до суду 84 адміністративних протоколів за результатами аналізу звітів політичних партій за І квартал 2018 року. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.
“Національне агентство з питань запобігання корупції (далі — Національне агентство) склало й направило до суду 84 адміністративних протоколів за результатами аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за І квартал 2018 року”, — йдеться у повідомленні.
Так, 45 адміністративних протоколів складені за статтею 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) — порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії.
Відповідно до статті 212-21 КУпАП щодо порушення встановленого порядку або строків подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру або подання фінансового звіту, оформленого з порушенням встановлених вимог, складено й направлено до суду 36 протоколів.
Також уповноважені особи Національного агентства склали 3 адмінпротоколи за статтею 188-46 КУпАП: невиконання законних вимог (приписів) НАЗК щодо усунення порушень законодавства про запобігання і протидію корупції, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або не у повному обсязі.
Найбільша кількість адміністративних протоколів складена стосовно фізичних осіб, які здійснювали внески на підтримку політичних партій “УКРОП” та “Об’єднання “Самопоміч” з порушенням встановленого законом порядку надання таких внесків, та партії “ВО “Свобода” щодо несвоєчасної відмови партії від внесків, здійснених всупереч статті 15 Закону України “Про політичні партії в Україні”. Адміністративні протоколи направлені до районних судів міст Києва, Львова, Черкас, Дніпропетровська, Полтави, Житомира, Львівської, Черкаської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької областей України.
Як зазначається, за перший квартал 2018 року до Національного агентства надійшов 271 звіт політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.