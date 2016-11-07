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Самый высокий за 10 лет уровень воды зафиксировали на р.Уж

Самый высокий за 10 лет уровень воды зафиксировали на р.Уж

Киев • УНН

 • 17448 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 7 ноября. УНН. В результате продолжительных осадков в р.Уж в Закарпатской области зафиксировали самый высокий за последние 10 лет уровень воды - 3,5 метра. Об этом сегодня, 7 ноября, во время брифинга в областном управлении ГосЧС сообщил начальник бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса Владимир Чипак, передает УНН.

"Если бы такая ситуация случилась лет 15 назад, то подтопленной оказалась бы вся правобережная часть Ужгорода. На сегодня в наиболее проблемных местах вдоль реки город защищают укрепительные сооружения. Однако замечу, что в течение последних четырех лет государство не финансирует противопаводковую программу. Частично проблему решает финансирование из областного бюджета, но все равно имеем не более 30% от потребностей в финансировании", - отметил В.Чипак.

Река Уж является главной водной артерией областного центра Закарпатской области. С утра 7 ноября в центре Ужгорода наблюдается значительное повышение уровня воды. Бурный поток несет с собой кучу мусора и обломков деревьев. По информации областного управления ГосЧС, в Ужгороде подтоплены шесть подвалов жилых домов и пять хозяйств.

Как сообщили УНН в Ужгородском городском совете, в городе подтоплены также подвалы предприятия "Укртелеком", где находится оборудование, на ул.Учительской воду откачивают спасатели. В микрорайоне "Радванка", где наблюдалось подтопление дороги, вода уже спала.

Как отметил В.Чипак, через 2-3 часа в Ужгороде пройдет самый высокий уровень воды, после чего она пойдет на спад. Однако, как в результате, засорится русло р.Уж.

Напомним, 7 ноября, из-за подтопления восьми скважин Перечинского водозабора в Перечине Закарпатской области было прекращено водоснабжение.

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