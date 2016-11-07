Самый высокий за 10 лет уровень воды зафиксировали на р.Уж

"Если бы такая ситуация случилась лет 15 назад, то подтопленной оказалась бы вся правобережная часть Ужгорода. На сегодня в наиболее проблемных местах вдоль реки город защищают укрепительные сооружения. Однако замечу, что в течение последних четырех лет государство не финансирует противопаводковую программу. Частично проблему решает финансирование из областного бюджета, но все равно имеем не более 30% от потребностей в финансировании", - отметил В.Чипак.

Река Уж является главной водной артерией областного центра Закарпатской области. С утра 7 ноября в центре Ужгорода наблюдается значительное повышение уровня воды. Бурный поток несет с собой кучу мусора и обломков деревьев. По информации областного управления ГосЧС, в Ужгороде подтоплены шесть подвалов жилых домов и пять хозяйств.

Как сообщили УНН в Ужгородском городском совете, в городе подтоплены также подвалы предприятия "Укртелеком", где находится оборудование, на ул.Учительской воду откачивают спасатели. В микрорайоне "Радванка", где наблюдалось подтопление дороги, вода уже спала.

Как отметил В.Чипак, через 2-3 часа в Ужгороде пройдет самый высокий уровень воды, после чего она пойдет на спад. Однако, как в результате, засорится русло р.Уж.

Напомним, 7 ноября, из-за подтопления восьми скважин Перечинского водозабора в Перечине Закарпатской области было прекращено водоснабжение.