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Найвищий за 10 років рівень води зафіксували на р.Уж

Найвищий за 10 років рівень води зафіксували на р.Уж

Київ • УНН

 • 17448 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Внаслідок тривалих опадів у р.Уж на Закарпатті зафіксували найвищий за останні 10 років рівень води – 3,5 метри. Про це сьогодні, 7 листопада, під час брифінгу в обласному управлінні ДСНС повідомив начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса Володимир Чіпак, передає УНН.

“Якби така ситуація трапилася років 15 тому, то підтопленою опинилася б уся правобережна частина м.Ужгород. На сьогодні у найбільш проблемних місцях вздовж річки місто захищають укріпні споруди. Однак зауважу, що протягом останніх чотирьох років держава не фінансує протипаводкову програму. Частково проблему вирішує фінансування з обласного бюджету, але все одно маємо не більше 30% від потреб у фінансуванні”, — наголосив В.Чіпак.

Річка Уж є головною водною артерією обласного центру Закарпаття. Від ранку 7 листопада у центрі Ужгорода спостерігається значне підвищення рівня води. Бурхливий потік несе з собою купу сміття та уламків дерев. За інформацією обласного управління ДСНС, в Ужгороді підтоплено шість підвалів житлових будинків та п′ять дворогосподарств.

Як повідомили УНН в Ужгородській міській раді, у місті підтоплені також підвали підприємства “Укртелеком”, де знаходиться обладнання, на вул.Учительській воду відкачують рятувальники. У мікрорайоні “Радванка”, де спостерігалося підтоплення дороги, вода вже спала.

Як зазначив В.Чіпак, за 2-3 години в Ужгороді пройде найвищий рівень води, після чого вона піде на спад. Однак, як наслідок, буде засмічено русло р.Уж.

Нагадаємо, 7 листопада, через підтоплення восьми свердловин Перечинського водозабору у м.Перечин Закарпатської області було припинено водопостачання.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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