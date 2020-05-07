Самый титулованный футбольный клуб Италии возобновил тренировочный процесс

Занятия части игроков “Ювентуса” проходят по действующим нормативам, направленными против распространения коронавирусной инфекции.

Примечательно, что восстановление тренировочного процесса лидера Серии А произошло впервые после двухмесячной паузы.

Добавим также, самый титулованный клуб Серии А (35 выигранных Скудетто), лидирует на момент приостановления соревнований, опережая “Лацио” только на один балл.