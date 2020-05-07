Самый титулованный футбольный клуб Италии возобновил тренировочный процесс
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Футболисты туринского "Ювентуса" приступили к тренировкам на клубной базе, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
Занятия части игроков “Ювентуса” проходят по действующим нормативам, направленными против распространения коронавирусной инфекции.
Примечательно, что восстановление тренировочного процесса лидера Серии А произошло впервые после двухмесячной паузы.
Добавим также, самый титулованный клуб Серии А (35 выигранных Скудетто), лидирует на момент приостановления соревнований, опережая “Лацио” только на один балл.