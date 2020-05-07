Найтитулованіший футбольний клуб Італії відновив тренувальний процес
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Футболісти туринського "Ювентуса" приступили до тренувань на клубній базі, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Заняття частини гравців “Ювентуса” проходять за діючими нормативами, спрямованими проти поширення коронавірусної інфекції.
Примітно, що відновлення тренувального процесу лідера Серії А відбулося вперше після двомісячної паузи.
Додамо також, найбільш титулований клуб Серії А (35 виграних Скудетто), лідирує на момент призупинення змагань, випереджаючи “Лаціо” тільки на один бал.