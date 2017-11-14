Самый титулованный футболист Британии стал директором академии во Вьетнаме
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Легенда английского "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз получил должность директора футбольной академии во Вьетнаме, передает УНН со ссылкой на Goal.com.
Экс-полузащитник "МЮ" будет ответственным за тренерскую работу с игроками, наставниками, а также принимать участие в развитии академии, имеет амбиции быть лидирующим футбольным центром для молодежи во Вьетнаме и стать в один ряд с топ-академиями мира.
Отмечается, что срок подписанного соглашения между сторонами составляет два года.
Примечательно, что в "Фонде поощрения вьетнамских футбольных талантов" валлиец будет работать вместе с другой легендой "Красных дьяволов" Полом Скоулзом, который должен скоро присоединиться к Райану.
Стоит отметить, что ранее Гиггз, который поработал в тренерском штабе "МЮ" (2014-16 годы), проявлял желание стать главным наставником "Лестера" или "Эвертона".
Добавим, что за 24 проведенные годы в профессиональном футболе Гиггз стал самым титулованным игроком британского футбола. На счету уроженца Уэльса 13 титулов чемпиона Англии, 9 Суперкубков Англии, 2 Лиги чемпионов, Клубный чемпионат мира.
Как сообщал УНН, Тотти назначен директором ФК "Рома".