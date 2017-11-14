Самый титулованный футболист Британии стал директором академии во Вьетнаме

Экс-полузащитник "МЮ" будет ответственным за тренерскую работу с игроками, наставниками, а также принимать участие в развитии академии, имеет амбиции быть лидирующим футбольным центром для молодежи во Вьетнаме и стать в один ряд с топ-академиями мира.

Отмечается, что срок подписанного соглашения между сторонами составляет два года.

Примечательно, что в "Фонде поощрения вьетнамских футбольных талантов" валлиец будет работать вместе с другой легендой "Красных дьяволов" Полом Скоулзом, который должен скоро присоединиться к Райану.

Стоит отметить, что ранее Гиггз, который поработал в тренерском штабе "МЮ" (2014-16 годы), проявлял желание стать главным наставником "Лестера" или "Эвертона".

Добавим, что за 24 проведенные годы в профессиональном футболе Гиггз стал самым титулованным игроком британского футбола. На счету уроженца Уэльса 13 титулов чемпиона Англии, 9 Суперкубков Англии, 2 Лиги чемпионов, Клубный чемпионат мира.

Как сообщал УНН, Тотти назначен директором ФК "Рома".