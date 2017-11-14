Найтитулованіший футболіст Британії став директором академії у В'єтнамі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Легенда англійського "Манчестер Юнайтед" Райан Гіггз отримав посаду директора футбольної академії у В'єтнамі, передає УНН з посиланням на Goal.com.
Екс-півзахисник "МЮ" буде відповідальним за тренерську роботу з гравцями, наставниками, а також братиме участь у розвитку академії, яка має амбіції бути лідируючим футбольним центром для молоді у В'єтнамі і стати в один ряд з топ-академіями світу.
Зазначається, що термін підписаної угоди між сторонами складає два роки.
Примітно, що у "Фонді заохочення в'єтнамських футбольних талантів" валієць буде працювати разом з іншою легендою "Червоних дияволів" Полом Скоулзом, який в швидкості повинен приєднатися до Райану.
Варто відзначити, що раніше Гіггз, який попрацював у тренерському штабі "МЮ" (2014-16 роки), виявляв бажання стати головним наставником "Лестера" або "Евертона".
Додамо, що за 24 проведені роки у професійному футболі Гіггз став найтитулованішим гравцем британського футболу. На рахунку уродженця Уельсу 13 титулів чемпіона Англії, 9 Суперкубків Англії, 2 Ліги чемпіонів, Клубний чемпіонат світу.
Як повідомляв УНН, Тотті призначений директором ФК "Рома".