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Самый старый виски мира выставят на аукцион в Великобритании: сколько стоит бутылка

Киев • УНН

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Киев. 27 сентября. УНН. В средневековом замке Блэр в Шотландии было найдено 24 бутылки виски, произведенного в 1833 году. Теперь его выставят на аукцион. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Алкогольный напиток был впервые разлит в бутылки в 1841 году.

По мнению эксперты Whisky Auctioneer, это самый старый в мире шотландский виски. Компания намерена продать все 24 найденные бутылки.

По оценкам экспертов, стоимость одной бутылки составляет около 10 000 фунтов стерлингов или 12 000 долларов.

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