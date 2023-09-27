Самый старый виски мира выставят на аукцион в Великобритании: сколько стоит бутылка
Киев • УНН
Киев. 27 сентября. УНН. В средневековом замке Блэр в Шотландии было найдено 24 бутылки виски, произведенного в 1833 году. Теперь его выставят на аукцион. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
Алкогольный напиток был впервые разлит в бутылки в 1841 году.
По мнению эксперты Whisky Auctioneer, это самый старый в мире шотландский виски. Компания намерена продать все 24 найденные бутылки.
По оценкам экспертов, стоимость одной бутылки составляет около 10 000 фунтов стерлингов или 12 000 долларов.
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