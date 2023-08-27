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Франція та ЄС планують витратити 215 мільйонів євро на підтримку виробників вина

Франція та ЄС планують витратити 215 мільйонів євро на підтримку виробників вина

Київ • УНН

 • 2060774 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Уряд Франції та Європейський Союз виділять 200 мільйонів євро на допомогу виробникам вина в країні, які борються з падінням цін і зниженням попиту, пише CNN, передає УНН.

Деталі 

Міністерство сільського господарства Франції спочатку виділило 160 мільйонів євро на антикризову програму, яка дозволила деяким виробникам продавати надлишки запасів винокурням, які потім перетворювали їх на інші алкогольні продукти, наприклад, дезінфікуючий засіб для рук.

Високий попит на програму добровільного викупу, про яку було оголошено в червні, спонукав владу збільшити її бюджет до 200 мільйонів доларів, йдеться в заяві міністерства сільського господарства в п'ятницю.

Доповнення 

Станом на 2020 рік Франція була другим за величиною виробником вина та найбільшим експортером вина. Але галузь постраждала після пандемії Covid-19 через інфляцію та зміну моделей споживання. Дедалі низькі врожаї через зміну клімату також загрожують майбутньому французьких виноградників.

Хороший урожай минулого року в поєднанні з падінням попиту спричинили надлишок по всій Європі, кажуть в ЄС. Станом на червень виробництво цього року оцінювалося приблизно на 4% — вище, ніж зазвичай, — але споживання знизилося приблизно на 7% в Італії, 10% в Іспанії, 15% у Франції, 22% у Німеччині та 34% у Португалії. Експорт вина з ЄС з січня по квітень цього року також на 8,5% нижчий, ніж минулого року.

ЄС заявив, що в усьому блоці найбільше постраждали червоні та рожеві вина, вироблені в деяких частинах Франції, Іспанії та Португалії.

Уряд Франції також заохочує виноробів шукати альтернативні культури, щоб впоратися зі зміною клімату та зміною ринкових сил. Міністерство сільського господарства також оголосило про план виплати до 6000 євро за гектар, щоб допомогти виробникам безпечно викорчовувати виноградні лози.

Нагадаємо

У французькому регіоні престижних вин Бордо винороби збираються викорчувати тисяч гектарів виноградників через нерентабельність виробництва вина. Серед основних причин кризи червоно вина у Бордо: хвороба винограду та скорочення попиту на вино.

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