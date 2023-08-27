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Франция и ЕС планируют потратить 215 миллионов евро на поддержку производителей вина

Франция и ЕС планируют потратить 215 миллионов евро на поддержку производителей вина

Киев • УНН

 • 2060772 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Правительство Франции и Европейский Союз выделят 200 миллионов евро на помощь производителям вина в стране, которые борются с падением цен и снижением спроса, пишет CNN, передает УНН.

Детали 

Министерство сельского хозяйства Франции изначально выделило 160 миллионов евро на антикризисную программу, которая позволила некоторым производителям продавать излишки запасов винокурням, которые затем превращали их в другие алкогольные продукты, например, дезинфицирующее средство для рук.

Высокий спрос на программу добровольного выкупа, о которой было объявлено в июне, побудил власти увеличить ее бюджет до 200 миллионов долларов, говорится в заявлении министерства сельского хозяйства в пятницу.

Дополнение 

По состоянию на 2020 год Франция была вторым по величине производителем вина и крупнейшим экспортером вина. Но отрасль пострадала после пандемии Covid-19 из-за инфляции и изменения моделей потребления. Все более низкие урожаи из-за изменения климата также угрожают будущему французских виноградников.

Хороший урожай прошлого года в сочетании с падением спроса вызвали избыток по всей Европе, говорят в ЕС. По состоянию на июнь производство в этом году оценивалось примерно на 4% — выше, чем обычно, — но потребление снизилось примерно на 7% в Италии, 10% в Испании, 15% во Франции, 22% в Германии и 34% в Португалии. Экспорт вина из ЕС с января по апрель этого года также на 8,5% ниже, чем в прошлом году.

ЕС заявил, что во всем блоке больше всего пострадали красные и розовые вина, произведенные в некоторых частях Франции, Испании и Португалии.

Правительство Франции также поощряет виноделов искать альтернативные культуры, чтобы справиться с изменением климата и изменением рыночных сил. Министерство сельского хозяйства также объявило о плане выплаты до 6000 евро за гектар, чтобы помочь производителям безопасно выкорчевывать виноградные лозы.

Напомним

Во французском регионе престижных вин Бордо виноделы собираются выкорчевать тысяч гектаров виноградников из-за нерентабельности производства вина. Среди основных причин кризиса красного вина в Бордо: болезнь винограда и сокращение спроса на вино.

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