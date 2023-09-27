Найстаріший віскі світу виставлять на аукціон у Великій Британії: скільки коштує пляшка

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Київ • УНН

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Київ. 27 вересня. УНН. У середньовічному замку Блер в Шотландії було знайдено 24 пляшки віскі, виробленого в 1833 році. Тепер його виставлять на аукціон. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Алкогольний напій був вперше розлитий в пляшки в 1841 році.

На думку експерти Whisky Auctioneer, це найстаріший у світі шотландський віскі. Компанія має намір продати всі 24 знайдені пляшки.

За оцінками експертів, вартість однієї пляшки становить близько 10 000 фунтів стерлінгів або 12 000 доларів.

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