Найстаріший віскі світу виставлять на аукціон у Великій Британії: скільки коштує пляшка
Київ • УНН
Київ. 27 вересня. УНН. У середньовічному замку Блер в Шотландії було знайдено 24 пляшки віскі, виробленого в 1833 році. Тепер його виставлять на аукціон. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
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Алкогольний напій був вперше розлитий в пляшки в 1841 році.
На думку експерти Whisky Auctioneer, це найстаріший у світі шотландський віскі. Компанія має намір продати всі 24 знайдені пляшки.
За оцінками експертів, вартість однієї пляшки становить близько 10 000 фунтів стерлінгів або 12 000 доларів.
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