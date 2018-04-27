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Самое быстрее дерево в мире: в Ужгороде расцвела павловния

Киев • УНН

 • 151902 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 28 апреля. УНН. На днях в Ужгороде расцвели уникальные деревья павловнии, сообщает корреспондент УНН.

Самое быстрее дерево в мире: в Ужгороде расцвела павловния

Павловния, или Адамово дерево, имеет самый высокий темп роста и при оптимальных условиях в течение 4 лет может вырасти до 20 метров.

В Ужгороде павловнии можно встретить и на частных участках, и в городских скверах. Больше дерево павловнии растет на площади Корятовича в центре города, рядом находится такое же маленькое деревце. К слову, большое Адамово дерево не цвело здесь в течение последних двух лет. Сейчас же огромное пространное дерево покрыто крупными соцветиями с цветами нежного сиреневого цвета.

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О павловнии существует как множество легенд, так и значительное количество научных исследований. Так, ученые доказали, что дерево способно "исцелять" не плодородную почву, а еще оно поглощает в 10 раз больше СО2, чем любой другой вид растений. Павловния - это замечательный материал для мебельной промышленности и одновременно сырье для биотоплива. Через интенсивную регенерацию павловнию еще называют дерево-феникс.

Павловнии выращивают в Китае более 2000 лет, в США с 1800-х годов, в Японии с 1970 года. Собственно в Штатах экспорт данной древесины достигает объемов в несколько сотен миллионов долларов ежегодно. В Ужгороде же павловния прижилась так же хорошо, как и китайская вишня - сакура. Полноцветное Адамово дерево гармонично дополняет цветущий ансамбль областного центра Закарпатья. На улицах рядом протянулись аллеи розового декоративного боярышника и белого ясеня. А уже скоро в Ужгороде расцветет тюльпанное дерево.

Как ранее сообщал УНН, в Ужгороде расцвели более 20 000 тюльпанов.

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