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Найшвидше дерево в світі: в Ужгороді розквітла павловнія

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 28 квітня. УНН. Цими днями в Ужгороді розквітли унікальні дерева павловнії, повідомляє кореспондент УНН.

Найшвидше дерево в світі: в Ужгороді розквітла павловнія

Павловнія, або Адамове дерево, має найвищий темп росту і за оптимальних умов протягом 4 років може вирости до 20 метрів.

В Ужгороді павловнію можна зустріти й на приватних ділянках, і у міських скверах. Найбільше ж дерево павловнії росте на площі Корятовича у центрі міста, поруч знаходиться таке ж маленьке деревце. До слова, велике Адамове дерево не квітло тут протягом останніх двох років. Зараз же величезне розлоге дерево вкрите крупними суцвіттями з квітами ніжного бузкового кольору.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нове поповнення квітучого Ужгорода: у місті розцвіло Іудине дерево

Про павловнію існує як багато легенд, так і значна кількість наукових досліджень. Так, вчені довели, що дерево здатне “зцілювати” не родючий ґрунт, а ще воно поглинає в 10 разів більше СО2, ніж будь-який інший вид рослин. Павловнія — це чудовий матеріал для меблевої промисловості і, водночас, сировина для біопалива. Через інтенсивну регенерацію павловнію ще називають дерево-фенікс.

Павловнію вирощують в Китаї понад 2000 років, в США з 1800-х років, в Японії з 1970 року. Власне у Штатах експорт даної деревини сягає обсягів у кілька сотень мільйонів доларів щороку. В Ужгороді ж павловнія прижилася так же добре, як і китайська вишня — сакура. Повноцвітне Адамове дерево гармонійно доповнює квітучий ансамбль обласного центру Закарпаття. На вулицях поруч простяглися алеї рожевого декоративного гльоду та білого ясеня. А вже скоро в Ужгороді розквітне тюльпанове дерево.

Як раніше повідомляв УНН, в Ужгороді розквітли понад 20 тисяч тюльпанів.

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