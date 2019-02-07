Самое результативное выступление Гладыря в Еврокубке не спасло "Монако" от поражения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В заключительном шестом туре второго группового этапа Еврокубка ФИБА французское "Монако" украинца Сергея Гладыря отправилось в гости к литовскому "Летувос Ритас", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Французский клуб не сумел навязать надлежащей борьбы и потерпел поражение 68:90.
Гладырь за 24 минуты на паркете набрал 16 очков (1/2 двухочковых, 4/6 трехочковых, 2/2 штрафных), сделал 1 подбор, 1 передачу и 1 перехват, и получил звание второго лучшего бомбардира в составе французов после центрового Кикановича (17 очков).
Примечательно, что за предыдущие пять матчей данного группового раунда уроженец Николаева не набирал больше 6 очков.
Заметим, что “монегаск” закончили соревнования на третьей строчке квартета Е (2 победы и 4 поражения) и не смогли квалифицироваться в четвертьфинал.
Добавим, в 1/4 финала “Летувос Ритас” сразится с “Валенсией”, “АСВЕЛ” встретится с “Андоррой”, “Альба” противостоять “Уникаси”, а “УНИКС” — “Локомотив-” Кубань ".