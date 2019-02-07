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Найрезультативніший виступ Гладиря на Єврокубку не врятував "Монако" від поразки

Київ • УНН

 • 7275 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. У заключному шостому турі другого групового етапу Єврокубку ФІБА французьке "Монако" українця Сергія Гладиря відправилося в гості до литовського "Летувос Рітас", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Французький клуб не зумів нав’язати належної боротьби та зазнав поразки 68:90.

Гладир за 24 хвилини на паркеті набрав 16 очок (1/2 двоочкових, 4/6 триочкових, 2/2 штрафних), зробив 1 підбирання, 1 передачу та 1 перехоплення, і одержав звання другого найкращого бомбардиру у складі французів після центрового Кікановича (17 очок).

Примітно, що за попередні п’ять матчів даного групового раунду уродженець Миколаєва не набирав більше 6 очок.

Зауважимо, що “монегаски” закінчили змагання на третьому рядку квартету Е (2 перемоги і 4 поразки) та не змогли кваліфікуватися до чвертьфіналу.

Додамо, в 1/4 фіналу “Летувос Рітас” змагатиметься із “Валенсією”, “АСВЕЛ” зустрінеться з “Андоррою”, “Альба” протистоятиме “Унікасі”, а “УНІКС” — “Локомотив-“Кубань”.

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