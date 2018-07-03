Лучшей спортсменкой месяца в Украине стала представительница бокса

На европейском первенстве, которая состоялось в болгарской Софии, в весовой категории 75 кг Боруца заняла второе место. Эта серебряная медаль стала высшим достижением украинских спортсменов в олимпийских индивидуальных видах программы в июне.

Ее наставники - Андрей и Анатолий Чумаков получили звание лучших тренеров июня.

Отметим, что впервые звание лучшей спортсменки месяца в Украине получает представитель женского бокса.

Как сообщал УНН, каратиста Анжелика Терлюга завоевала аналогичное звание по итогам мая.