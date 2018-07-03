Лучшей спортсменкой месяца в Украине стала представительница бокса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Национальный олимпийский комитет Украины признал серебряного призера чемпионата Европы по боксу Марию Боруцу лучшей спортсменкой июня, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
На европейском первенстве, которая состоялось в болгарской Софии, в весовой категории 75 кг Боруца заняла второе место. Эта серебряная медаль стала высшим достижением украинских спортсменов в олимпийских индивидуальных видах программы в июне.
Ее наставники - Андрей и Анатолий Чумаков получили звание лучших тренеров июня.
Отметим, что впервые звание лучшей спортсменки месяца в Украине получает представитель женского бокса.
Как сообщал УНН, каратиста Анжелика Терлюга завоевала аналогичное звание по итогам мая.