Найкращою спортсменкою місяця в Україні стала представниця боксу

На європейській першості, яка відбулася в болгарській Софії, у ваговій категорії 75 кг Боруца посіла друге місце. Ця срібна медаль стала найвищим досягненням українських спортсменів в олімпійських індивідуальних видах програми в червні.

Її наставники – Андрій та Анатолій Чумакови отримали звання найкращих тренерів червня.

Відзначимо, що вперше звання найкращої спортсменки місяця в Україні отримує представниця жіночого боксу.

Як повідомляв УНН, каратиста Анжеліка Терлюга виборола аналогічне звання за підсумками травня.