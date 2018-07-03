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Найкращою спортсменкою місяця в Україні стала представниця боксу

Найкращою спортсменкою місяця в Україні стала представниця боксу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Національний олімпійський комітет України визнав срібну призерку чемпіонату Європи з боксу Марію Боруцу найкращою спортсменкою червня, передає УНН з посиланням на НОК України.

На європейській першості, яка відбулася в болгарській Софії, у ваговій категорії 75 кг Боруца посіла друге місце. Ця срібна медаль стала найвищим досягненням українських спортсменів в олімпійських індивідуальних видах програми в червні.

Її наставники – Андрій та Анатолій Чумакови отримали звання найкращих тренерів червня.

Відзначимо, що вперше звання найкращої спортсменки місяця в Україні отримує представниця жіночого боксу.

Як повідомляв УНН, каратиста Анжеліка Терлюга виборола аналогічне звання за підсумками травня.

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