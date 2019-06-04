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Наезд патрульного полиции на мальчика в Борисполе: появилось видео

Наезд патрульного полиции на мальчика в Борисполе: появилось видео

Киев  •  УНН

 • 13127 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. В сети появилось видео с камер наблюдения, как патрульный полиции Борисполя совершил наезд на мальчика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook блогера Александра Куницкого.

На своей странице в Facebook господин Куницкий сообщает, что видео "исчезает" из разных групп в социальной сети Facebook.

Патрульный, который нарушил Правила дорожного движения, обошелся лишь дисциплинарным взысканием в виде выговора.

Инцидент произошел в Борисполе несколько дней назад. Мальчик не пострадал, мать отказалась от госпитализации сына.

Напомним, в Киевской области патрульный отделался выговором за наезд на мальчика.

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