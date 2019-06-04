Наїзд патрульного поліції на хлопчика в Борисполі: з'явилось відео
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. В мережі з'явилось відео з камер спостережень, як патрульний поліції Борисполя здійснив наїзд на хлопчика. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Facebook блогера Олександра Куницького.
На своїй сторінці у Facebook пан Куницький повідомляє, що відео "зникає" з різних груп в соціальній мережі Facebook.
Патрульний, який порушив Правила дорожнього руху, обійшовся лише дисциплінарним стягненням у вигляді догани.
Подія трапилась у Борисполі кілька днів тому. Хлопчик не постраждав, мати відмовилась від госпіталізації сина.
Нагадаємо, на Київщині патрульний відбувся доганою за наїзд на хлопчика.