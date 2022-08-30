"Самый жаркий день для рашистов": мэр Мелитополя рассказал о последствиях взрывов

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«Вчера было три эпицентра (где рашисты понесли потреи - ред.)... Прежде всего, в 17:00 было четыре громких взрыва в Мелитополе, пострадала одна военная часть рашистов. Сейчас мы ждем официального подтверждения информации, но очевидцы видели, что на севере города расположена военная часть, не функционирующая», - подчеркнул он.



Детали



Также, по его словам, вчера был взорван склад боеприпасов в поселке Михайловка, в 20 км от Мелитополя, и знаковым является то, что, когда враги приехали смотреть, что там происходит, и врагов также стало гораздо меньше.

Федоров добавил, что взрывы произошли в одном из мест, где оккупанты ужинали.

«Во время этого там было 5-6 автомобилей федеральной службы безопасности рф. Так что можем подытожить, что вчерашний день был точно одним из самых горячих для рашистов в Мелитополе», - подытожил мэр.

Дополнение

29 августа в районе северного выезда из временно захваченного Мелитополя Запорожской области прогремели четыре мощных взрыва.

Мэр Мелитополя отметил, что силы сопротивления попали в самые «глаза» врага в районе северного выезда из Мелитополя в Запорожской области.