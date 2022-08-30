"Найгарячіший день для рашистів": мер Мелітополя розповів про наслідки вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У тимчасово захопленому військами рф Мелітополі Запорізької області 29 серпня пролунали вибухи. Місцева влада розкрила деталі про наслідки для російських загарбників. Про це повідомив міський голова міста Іван Федоров в ефірі телемарафону, інформує УНН.
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«Вчора були три епіцентри (де рашисти понесли втрати - ред.)... Перш за все, о 17:00 було чотири гучних вибухи в Мелітополі, постраждала одна військова частина рашистів. Зараз ми чекаємо офіційне підтвердження інформації, але очевидці бачили, що на півночі міста розташована військова частина, яка не функціонує», - наголосив він.
Деталі
Також, за його словами, вчора було підірвано склад боєприпасів у селищі Михайлівка, за 20 км від Мелітополя, і знаковим є те, що, коли вороги приїхали дивитися, що там відбувається, і ворогів також стало значно менше.
Федоров додав, що вибухи сталися у одному з місць, де окупанти вечеряли.
«Під час цього там було 5-6 автівок федеральної служби безпеки рф. Тож можемо підсумувати, що вчорашній день був точно одним із найгарячіших для рашистів у Мелітополі», - підсумував мер.
Доповнення
29 серпня в районі північного виїзду із тимчасово захопленого Мелітополя Запорізької області пролунало чотири потужні вибухи.
Мер Мелітополя зазначив, що сили спротиву влучили в самі «очі» ворога в районі північного виїзду з Мелітополя в Запорізькій області.