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Наев призвал генсека ОБСЕ усилить эффективность миссии на Донбассе

Наев призвал генсека ОБСЕ усилить эффективность миссии на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 8742 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Сегодня, 27 июля, в городе Бахмут прошла встреча командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, на которой украинский военный призвал усилить эффективность миссии на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр ООС, передает УНН.

Во время общения стороны обсудили вопросы, касающиеся соблюдения всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, объявленного 1 июля 2018. Кроме этого, командующий Объединенных сил ознакомил Томаса Гремингера с гуманитарной ситуацией в Донецкой и Луганской областях.

В ходе встречи генерал-лейтенант Сергей Наев отметил вклад ОБСЕ в дело установления мира на Донбассе. Вместе с тем он призвал Томаса Гремингера усилить эффективность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на оккупированной российско-оккупационными войсками территории Донецкой и Луганской областей.

Также командующий объединенными силами обратил внимание на постоянные нарушения установленного режима прекращения огня российско-оккупационными войсками с использованием оружия запрещенной минского договоренностями. По завершении беседы стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и обменялись мнениями.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 32 раза нарушали режим прекращения огня.

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