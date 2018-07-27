Наев призвал генсека ОБСЕ усилить эффективность миссии на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Сегодня, 27 июля, в городе Бахмут прошла встреча командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, на которой украинский военный призвал усилить эффективность миссии на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр ООС, передает УНН.
Во время общения стороны обсудили вопросы, касающиеся соблюдения всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, объявленного 1 июля 2018. Кроме этого, командующий Объединенных сил ознакомил Томаса Гремингера с гуманитарной ситуацией в Донецкой и Луганской областях.
В ходе встречи генерал-лейтенант Сергей Наев отметил вклад ОБСЕ в дело установления мира на Донбассе. Вместе с тем он призвал Томаса Гремингера усилить эффективность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на оккупированной российско-оккупационными войсками территории Донецкой и Луганской областей.
Также командующий объединенными силами обратил внимание на постоянные нарушения установленного режима прекращения огня российско-оккупационными войсками с использованием оружия запрещенной минского договоренностями. По завершении беседы стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и обменялись мнениями.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 32 раза нарушали режим прекращения огня.