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Наєв закликав генсека ОБСЄ посилити ефективність місії на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Сьогодні, 27 липня, в місті Бахмут пройшла зустріч командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва з Генеральним секретарем ОБСЄ Томасом Гремінгером, на якій український військовий закликав посилити ефективність місії на Донбасі. Про це повідомив прес-центр ООС, передає УНН.

Наєв закликав генсека ОБСЄ посилити ефективність місії на Донбасі

Під час спілкування сторони обговорили питання, які стосуються дотримання всеохоплюючого, сталого та безстрокового режиму припинення вогню, оголошеного 1 липня 2018 року. Окрім цього, командувач Об’єднаних сил ознайомив Томаса Гремінгера з гуманітарною ситуацією в Донецькій та Луганській областях.

У ході зустрічі генерал-лейтенант Сергій Наєв відзначив внесок ОБСЄ у справу встановлення миру на Донбасі. Разом з тим він закликав Томаса Гремінгера посилити ефективність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на окупованій російсько-окупаційними військами території Донецької та Луганської областей.

Також командувач об’єднаними силами звернув увагу на постійні порушення встановленого режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами з використанням зброї забороненої Мінськими домовленостями. По завершенні бесіди сторони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та обмінялися думками.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 32 рази порушували режим припинення вогню.

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