Самый длинный матч сезона в WTA: украинская теннисистка победила на старте турнира в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. 19-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая преодолела стартовый раунд на соревнованиях WTA International в Гуанчжоу (Китай), сообщает УНН со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.
Наша землячка нанесла поражение 61 ракетке мира француженке Фионе Ферро — 5:7, 7:6 (6), 6:4.
Матч Завацкой и Ферро, который еще и прерывался из-за дождя, возглавил список самых затяжных поединков сезона в женском туре. Девушки провели на корте 3 часа и 28 минут.
Ранее самым длинным матчем в сезоне был поединок Юлии Путинцева против Анны-Лены Фридсам в Нюрнберге — 3:00 и 22 минуты.
Примечательно, что для Завацкой эта победа стала самой высокорейтинговой в карьере (ранее украинка никогда не побеждала спортсменку из 61 или более высоким рейтингом в WTA).
Отметим, что во втором круге на турнире в Гуанчжоу Завацкий сыграет с победительницей встречи София Кенин — Лаура Зигемунд.