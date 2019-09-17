Найдовший матч сезону в WTA: українська тенісистка перемогла на старті турніру в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. 19-річна українська тенісистка Катаріна Завацька подолала стартовий раунд на змаганнях WTA International в Гуанчжоу (Китай), повідомляє УНН з посиланням на сайт “Великого тенісу України”.
Наша землячка завдала поразки 61 ракетці світу француженці Фіоні Ферро — 5:7, 7:6 (6), 6:4.
Матч Завацької і Ферро, який ще й переривався через дощ, очолив список найбільш затяжних поєдинків сезону в жіночому турі. Дівчата провели на корті 3 години і 28 хвилин.
Раніше найдовшим матчем в сезоні був поєдинок Юлії Путинцевої проти Анни-Лєни Фрідсам в Нюрнберзі — 3 години і 22 хвилини.
Примітно, що для Завацької ця перемога стала високорейтинговою в кар’єрі (раніше українка ніколи не перемагала спортсменку з 61 або вищим рейтингом в WTA).
Відзначимо, що у другому колі на турнірі в Гуанчжоу Завацька зіграє з переможницею зустрічі Софія Кенін — Лаура Зігемунд.