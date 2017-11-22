Самый дорогой полузащитник мира пропустит матч ЛЧ против "Шахтера"

В противостоянии 5-го тура против "Фейеноорда" (1:0) звездный бельгиец получил желтую карточку. Данное предупреждение стало для Де Брюйне третьим в групповом этапе турнира. Из-за этого футболист пропустит следующий матч Лиги чемпионов - в Харькове против "Шахтера".

Примечательно, что в нынешней кампании на групповом этапе полузащитник сыграл все 5 игр, забил один раз и отдал три результативные пасы. Статистика футболиста в АПЛ составляет 12 поединков в которых 3 гола и 5 ассистов.

Заметим, что по данным центра спортивных исследований CIES Football Observatory трансферная стоимость Де Брюйне составляет 145 млн евро.

Как сообщал УНН, УЕФА огласил список претендентов на попадание в сборную года.